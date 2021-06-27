Англичанин нашёл секретные военные документы, об операции эсминца Defender в Чёрном море, что это может означать

Аргументы Недели → Армия 13+

27 июня 2021, 17:25 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Ведущее британское СМИ БиБиСи получило из рук обычного гражданина Туманного Альбиона пакет секретной документации примерно из 50 листов, который был «совершенно случайно» найден на автобусной остановке в графстве Кент. Это юго-восточная территория Англии, примыкающая своей северо-западной границей к Лондону. В документах, кроме прочего, разъясняется суть операции эсминца уро «Дефендер» у берегов Крыма.

Ничем не примечательный прохожий смог мгновенно разобраться, что нашёл секретные документы, а не пачку макулатуры и принёс их по правильному адресу - в редакцию БиБиСи (BBC News), при этом пожелал остаться неизвестным, этакий скромный герой. Эту информацию в российской сети распространило агентство «Интерфакс», ссылаясь на БиБиСи. В этих документах прописан план действий эсминца УРО Defender в Чёрном море. Что, вся эта история имеет вид дешёвого детектива сомнений нет. Грубо начали работать британцы, без выдумки и задора.

Конечно же Минобороны подтвердило утерю секретных документов. БиБиСи опубликовало самые интересные их части, ни словом не обмолвившись, что это вброс. Вопрос в том, для чего он сделан. Попробуем разобраться. Сразу оговорюсь, по-моему, особой хитрости в действиях Минобороны и спецслужб Великобритании искать не стоит, их мозг уже давно не генерирует ничего суперкреативного.

Итак, BBC сообщает, что военное ведомство Туманного Альбиона планировало три варианта реакции на заранее подготовленное и продуманное вторжение эсминца «Дефендер» Королевских ВМС в территориальные воды РФ. Правда указываю из них всего два пограничных: «безопасный и профессиональный» и «небезопасный и непрофессиональный». То есть, в этом вбросе (информация секретная и её никто не должен был обнародовать) британское Минобороны, по сути, выдвигает обвинение в адрес России в «непрофессиональных и небезопасных действиях». Складывается впечатление что британские военные вслед за премьер-министров Борисом Джонсоном погрузились в неисправный инфантилизм и неосознанно действуют в этом ключе. Оставим эту версию для квалифицированной медицинской оценки профессионалов психиатров. Поскольку Лондон решил поиграть в «кораблики» и рисковать жизнями своих моряков во имя сомнительных по качеству планов «британского правительства с четкой целью, несмотря на возможные риски, выразить поддержку Киеву», сложно говорить об его адекватности. Одно ясно, что поход «Дефендера» к берегам Крыма был заранее тщательно спланирован.

Военный эксперт, полковник в отставке Олег Владыкин дал свой комментарий газете «Аргументы Недели» по поводу утери секстетных документов Минобороны Великобритании. Он пояснил: «Факт конечно любопытный и, скорее всего это не случайность. Эти документы, наверняка, вбросили не по решению высшего руководства, вряд ли оно заинтересованно в этом.

Моё мнение – вброс был сделан по инициативе каких-то сотрудников среднего звена, которые не согласны с политикой кабинета министров и руководства военного ведомства Британии. Поэтому была предана огласке, та кулуарная работа, которую ведёт Минобороны. Поскольку военное ведомство Туманного Альбиона признало факт утраты документов, это значит, что они не отрицают их подлинность. Сейчас нет сомнений в том, что британцы устроили у берега Крыма заранее спланированную провокацию. Они хотели посмотреть на реакцию России: как она будет себя вести и как далеко она пойдёт в силовых действиях. В случаях если страны Запада будут и далее не признавать российскую принадлежность Крыма. И продолжат игнорировать наличие наших территориальных вод вокруг берегов полуострова. Есть и такая точка зрения: якобы это было сделано для того, чтобы спровоцировать Россию на силовые действия и во время учений sea breeze21 ВМС стран НАТО в Чёрном море развязать вооружённый конфликт. Думаю, что вряд ли странам НАТО в реальности хочется, чтобы их военные корабли были уничтожены в считанные минуты. Такие возможности у Крымской группировки войск и у Черноморского флота есть. А это означает уничтожение большого количества военнослужащих и дорогостоящей техники. Надеюсь, что ни одна здравомыслящая голова на Западе не хочет такого кровопролития. Но для того, чтобы избежать повторения таких вторжений – реагировать необходимо предельно жестко. В следующий раз однозначно нужно бомбить по цели. Никаких ответных действий со стороны НАТО в таких случаях не будет.

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