Носитель беспилотной субмарины «Посейдон» проходит ходовые испытания в Белом море

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27 июня 2021, 11:45

Фото: соцсети

В Санкт-Петербурге на Международном военно-морском салоне в приватной беседе прошла информация о выходе атомной подводной лодки проекта 09852 специального назначения «Белгород» на заводские ходовые испытания в Белое море. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник.

Реплика источника была предельно короткой, - «АПЛ «Белгород» 25 июня впервые вышла в Белое море на заводские ходовые испытания». Он также сообщил корреспонденту, что «в конце 2021 года АПЛ должна быть передана заказчику». Официальное подтверждение эта информация пока не получила. Напоминаем, что атомная субмарина специального назначения является носителем беспилотного подводного аппарата «Посейдон», способного переносить ядерные заряды большой мощности до 500 Мт в тротиловом эквиваленте. Отличительными чертами «Посейдона» является способность погружаться на 1 км и развивать на этой глубине скорость в разы превышающую возможности самых быстрых надводных кораблей и торпед.

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