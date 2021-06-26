Войска Таджикистана приведены в состояние повышенной боевой готовности
26 июня 2021, 17:49
Приграничные гарнизоны Вооруженные силы Таджикистана перешли на усиленный вариант несения службы. Это связано с наступлением вооружённых формирований исламистского движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане. Об этом сообщает «АННА-Ньюс», ссылаясь на информационное агентство «Спутник-Таджикистан».
В нескольких местах талибы вышли к таджико-афганской границе, в связи с этим все подразделения таджикской армии расположенные в приграничной зоне перешли на усиленный вариант несения службы.
Ранее, 21 числа талибы захватили приграничный город Шерхан-Бандар, 134 афганских военных и полицейских вынуждены были уйти на территорию Таджикистана. 24 июня их вернули в Афганистан.
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