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26 июня 2021, 16:25

Фото: соцсети

25 июня в Московском суворовском военном училище (СВУ) состоялся 72-й выпуск. 56 суворовцам в торжественной обстановке вручили аттестаты об окончании легендарного училища. Большинство из выпускников продолжат учёбу в высших военных учебных заведениях. Об этом сообщил заместитель председателя попечительского совета Московского СВУ, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

Выпускников поздравили - заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооружённых сил РФ заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ по миротворческой деятельности генерал-полковник Алексей Кивыпускник Московского СВУ Герой России Роман Щетнёв, начальник училища генерал-лейтенант Виктор Поляков, представители общественных организаций и родители.

Начальник училища генерал-лейтенант Виктор Поляков в своём выступлении отдельно поздравил родителей и поблагодарил их.

В свою очередь выпускник Московского СВУ, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров пожелал ребятам с честью нести звание выпускника Московского СВУ и брать пример с великого русского полководца Александра Суворова.

«4 выпускника суворовского училища получили 100 баллов по ЕГЭ. Это прекрасный результат работы не только суворовцев, но и всего преподавательского состава. Начиная с февраля, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, преподаватели и воспитатели готовили ребят к экзаменам», - подчеркнул Дмитрий Нестеров.

Церемония традиционно включала в себя - построение, торжественный вынос знамени Московского СВУ, прощание с ним. В заключительной части выпускная рота устроила музыкальный флешмоб. Под песню «Флаг моего государства», которую исполнял ансамбль выпускников, 24 суворовца развернули полотнище флага Российской Федерации. Завершилась церемония торжественным прохождением выпускников по плацу родного училища.

Московское (Горьковское) суворовское военное училище сформировали в 1944 году в Горьком. Уже 1 октября первый набор воспитанников, который в основном состоял из сирот, детей инвалидов войны и детей сражавшихся на фронте красноармейцев, приступил к обучению. За эти годы суворовское училище подготовило целую плеяду военачальников, государственных деятелей, учёных, музыкантов и спортсменов. Среди выпускников более 80 генералов и 12 Героев Советского Союза и России.

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