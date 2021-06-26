Российские корабли и авиация проводят учения близ расположения британского авианосца Queen Elizabeth

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26 июня 2021, 15:38

Фото: соцсети

Российские боевые корабли запланировали проведение стрельб в восточной части Средиземного моря, южнее Кипра, поблизости от места расположения авианосной корабельной группы НАТО, возглавляемой британским авианосцем Queen Elizabeth. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Россия через международную систему оповещения предупредила о проведении стрельб кораблями ВМФ РФ в Средиземном море, южнее Кипра. В том же районе сейчас находится авианосная группа НАТО, возглавляемая британским авианосцем Queen Elizabeth.

В Минобороны РФ пояснили, что в вышеуказанном районе проводятся военно-морские учения силами российской оперативной группы кораблей в Средиземном море.

Указывается, что в манёврах принимают участие: ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров», подводные лодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону». Вышеперечисленные фрегаты и субмарины имеют на вооружении крылатые ракеты «Калибр».

Ранее на базу «Хмеймим» были переброшены самолёты МиГ-31К - носители гиперзвуковых ракет «Кинжал». Вместе с корабельной группой ВМФ РФ в учениях задействованы противолодочные самолеты Ту-142, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3.

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