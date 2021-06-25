Минобороны РФ изменит правила применения оружия по нарушителям водных российских границ

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25 июня 2021, 18:09

Фото: соцсети

Министерство обороны РФ полагает, что по иностранным кораблям, незаконно вошедшим в территориальные воды Российской Федерации, всё же, не стоит применять тяжёлое вооружения в качестве предупредительных мер, чтобы не спровоцировать военный конфликт. Об этом пишет издание «Военное обозрение», ссылаясь на газету «Известия».

Минобороны вероятно примет новый регламент предупредительного применения оружия против иностранных кораблей, нарушивших водную российскую госграницу. После событий 23 июня, когда британский эсминец «Дефендер» незаконно вошёл в территориальные воды РФ недалеко от крымского берега, возможно ускоренное принятие решения по вышеизложенному поводу.



Чтобы избежать угрозы возникновения вооружённого конфликта, военное ведомство РФ намерено в качестве предупредительной меры «отказаться от применения авиабомб, заменив их неуправляемыми авиационными ракетами». Возможно, этот вариант будет более действенным. Впрочем, есть и другое мнение, - корабли нарушители нужно просто топить. Правда радикальный подход к решению проблемы высказывают не военные, а лица сугубо штатские.

Тем временем Минобороны РФ прогнозирует, что провокации с нарушением российских водных границ боевыми кораблями стран НАТО будут увеличиваться. Действовать, как это было во времена советские, то есть – таранить корабли нарушители сейчас военно-морской флот РФ себе не может позволить, опасаясь остаться без кораблей вообще.

Поэтому ведётся поиск оптимально оружия для производства предупредительного огня, так чтобы нарушителю были ясны требования российской стороны, и чтобы избежать возможности «нанесения ущерба» (так сказано в материале «ВО», кому нанесения ущерба – не уточняется).

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