Интерфакс: Российские ударные самолёты имитировали атаку на авианесущую корабельную группу НАТО в Средиземном море

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25 июня 2021, 16:53

Фото: соцсети

Два МиГ-31К (данная модификация истребителя перехватчика является носителем гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал»), и дальние бомбардировщики Ту-22М3 во время облёта акватории Средиземного моря и отработали поиск, атаку и уничтожение кораблей условного противника, под их прицелом оказалась ударная авианесущая группа кораблей НАТО, возглавляемая флагманом королевских ВМС Британии авианосцем Queen Elizabeth. Об этом сообщило агентство Интерфакс, ссылаясь на Минобороны РФ.

Российские корабли проводят манёвры в восточной части Средиземного моря, то есть недалеко от острова Кипр, где в данный момент находится ударная авианосная группа кораблей НАТО, флагманом которой является британский авианосец Queen Elizabeth.

В рамках этих манёвров ударные самолёты дальней авиации ВКС РФ провели поиск кораблей условного противника и отработали их уничтожение. для этого были задействованы дальние истребители Миг-31К (эти самолёты являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал») и дальние бомбардировщики Ту-22М37 Можно сказать, что Британия получила условную ответку за своё хамство устроенное миноносцем «Дефендер» у крымского берега.

«Пилоты самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. Выполнялись задачи по уничтожению условного противника. Задачи выполнены с высоким качеством. Авиационная техника в очередной раз подтвердила свою высокую надежность. Летный состав получил неоценимый опыт работы», - заявил журналистам на авиабазе «Хмеймим» командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

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