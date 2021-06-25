Минобороны США назвало сообщение о предупредительной стрельбе российских пограничников дезинформацией

Аргументы Недели → Армия 13+

25 июня 2021, 16:20

Фото: соцсети

В Пентагоне предпочитают быть не только слепыми, но и глухими. В мировой сети уже выложено огромное количество видеоматериала, где видно и слышно, как российский пограничный корабль открыл предупредительный огонь в направлении британского эсминца «дефендер». Министерство обороны России направило ведущим СМИ федерального значения заявление официального представителя военного ведомства генерал-майора Конашенкова по вышеуказанному поводу.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил: «Эпическое фиаско провокации британского эсминца «Defender» в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил.

Поэтому неудивительны судорожные попытки официального Лондона и пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби даже после публикации Россией видеозаписи предупредительной стрельбы и прямых свидетельств экипажа эсминца, отрицать очевидное, называя всё «дезинформацией».

Кому, как ни бывшему контр-адмиралу Кирби хорошо известно, что для надёжно охраняющих безопасность Крыма российских вооруженных сил, эсминец «Defender» в любой точке Черного моря, - всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского Флота.

В этой связи, призываем Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских «адмиралов москитного флота», а руководствоваться рассудком».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости