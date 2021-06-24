Лондон заявил, что эсминец британских ВМС находился у берега Крыма на законных основаниях и это, похоже - casus belli

Аргументы Недели → Армия 13+

24 июня 2021, 17:57 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Эскадренный миноносец королевских ВМС Великобритании «Дефендер» вполне законно находился менее чем в 14 морских милях от крымского берега, - считает премьер-министр Туманного Альбиона Борис Джонсон. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на британские СМИ. Военный эксперт Олег Владыкин заявил, что само такое высказывание является злостной провокацией.

Борис Джонсон, в своей манере (наивной непосредственности) заявил британским журналистам: «Я думаю, он (эсминец - АН) в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами… Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма». Похоже и этот британский функционер решил забыть историю собственной страны. Ему бы стоило прогуляться на лондонскую площадь Ватерлоо, где с 1861 года стоит мемориал британцем павшим в Крыму в ходе кампании 1853-1856 годов, а затем посетить военный архив и освежить свои знания на тему того, с кем британские солдаты воевали в той кампании в Крыму, а так заучить наизусть, что несмотря на поражение в той войне в соответствии с Парижским мирным договором Крым всеми мировыми державами признан русским и все захваченные на его территории пункты возвращались России. Кстати, под этим договором есть подпись и британского представителей лордов Джорджа Вильерса Кларендона и Генри Уэлсли. Если Джонсон отказывается выполнять это соглашение, значит он громогласно заявляет, что Великобритания недоговороспособна и любое подписанное ей соглашение стоит не более той бумаги, на которой оно начертано.

Полковник в отставке, известный в военных кругах России эксперт Олег Владыкин эксклюзивно прокомментировал высказывания Бориса Джонсона газете «Аргументы Недели»: «Это высказывание (Бориса Джонсона - АН) уже само по себе является провокацией. Лондон еще раз демонстрирует, что не признаёт Крым российским и соответственно воды вокруг него российскими, поэтому они заявляют, что эти воды международные и британские корабли имеют право находиться в них. Они даже забыли в данном контексте про Украину. В этом заявлении Джонсона столько путаницы и непрофессионализма, что его сложно оценивать с точки зрения здравомыслящего человека». На вопрос корреспондента «АН», - Действия российских военных были адекватными, или всё же стоило потопить этот эсминец, эксперт ответил: «Для первого раза, по-моему, и этого достаточно, а если попытаются повторить подобную провокацию, то, конечно же, придётся предпринимать более жёсткие меры. Например, открывать прицельный огонь по нарушителю, который не подчиняется требованиям покинуть территориальные воды РФ, то есть стрелять так, чтобы у неприятеля уже не было возможности открыть ответный огонь».

Действительно сложно в любом контексте найти оправдание действиям британского эсминца, но ещё сложнее дать сколь-нибудь разумное объяснение заявлению британского премьера, поскольку он по сути договорился до того, что в пору западу начинать боевые действия против России, как минимум на Черноморском военном театре. Напоминаем, что 28 июня в акватории Чёрного моря стартуют натовские военно-морские учения Sea Breeze-2021 в которых будет задействовано до 40 боевых кораблей. Нет гарантий, что провокации не повторятся. Точнее, есть понимание, что их стоит ожидать с очень высокой вероятностью. А это ни что иное, как повод для начала войны (casus belli). В истории войн есть примеры, когда начало боевых действий маскировалось под видом военных учений. После провокационного высказывания твердолобого Бориса Джонсона от британских кораблей, в частности и натовских, в целом – можно ожидать всего. В Лондоне странным образом работает память, на этот раз там забыли и том, что у России есть мощный ядерный арсенал. В действительности, заявление Бориса Джонсона уже само про себе является поводом для отзыва из Лондона российского посла.

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