Россия наращивает экспорт вооружений

Портфель заказов иностранных потребителей российского оружия вырос на 13 млрд долл и в сумме достиг 53,8 млрд долл. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу «Ростеха».
Гендиректор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов отчитался перед президентом страны Владимиром Путиным за работу в 2020 году. Российская оборонка продолжает исполнять гособоронзаказ на уровне 99,5%. Кроме этого, сумма подписанных с иностранцами контрактов на приобретении российских вооружений за последнее время увеличилась на 13млрд долл. и составила 53,8 млрд долл. Клиентами российского оборонного промышленного комплекса стало 51 иностранное государство.
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