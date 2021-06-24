Россия наращивает экспорт вооружений

Аргументы Недели → Армия 13+

24 июня 2021, 15:27

Фото: соцсети

Портфель заказов иностранных потребителей российского оружия вырос на 13 млрд долл и в сумме достиг 53,8 млрд долл. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу «Ростеха».

Гендиректор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов отчитался перед президентом страны Владимиром Путиным за работу в 2020 году. Российская оборонка продолжает исполнять гособоронзаказ на уровне 99,5%. Кроме этого, сумма подписанных с иностранцами контрактов на приобретении российских вооружений за последнее время увеличилась на 13млрд долл. и составила 53,8 млрд долл. Клиентами российского оборонного промышленного комплекса стало 51 иностранное государство.

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