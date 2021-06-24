На прокладке нитки «А» «Северного потока 2» ТУБ «Фортуна» за сутки прошла более километра

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24 июня 2021, 15:16

Фото: соцсети

С места «сражения» за магистральный газопровод «Северный поток 2» поступила обнадёживающая информация. За 23 июня трубоукладочная баржа «Фортуна» прошла 1020 м. Похоже, она набирает свой прежний высокий темп работы. Об этом сообщают многочисленные российские новостные порталы.

Теперь можно с облегчением выдохнуть - «Фортуна» «проснулась» и начала работать всерьёз. Вновь её суточная норма укладки трубопровода по дну Балтийского моря превысила один километр. Точнее – за 23 июня она прошла 1020 м. Всего на прокладке нитки «А» баржой было пройдено 3160 м. Осталось до места стыковки уложить 63,5 километра трубы.

Трубоукладочное судно «Академик Черский» находится по-прежнему недалеко, всего в 3 км от места проведения работ. Его всё так же держат в резерве.

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