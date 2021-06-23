Турция передумала направлять свои войска для обороны аэропорта Кабула

Аргументы Недели → Армия 13+

23 июня 2021, 20:48

Фото: соцсети

Анкара решила не направлять войска для охраны аэропорта Кабула на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана. Об сообщает EADaily, ссылаясь на Ariana News.

Сейчас в Афганистане находятся 500 военнослужащих Турции в рамках операции НАТО «Решительная поддержка». Поскольку американцы в прямом смысле слова драпают из этой сраны, Анкара похоже не желает брать на себя ответственность за всё, что янки и их союзники натворили в Афганистане. Турция осознаёт, что общность в исламе не даст преимущества её войскам в пребывании на территории этой страны. Кстати, суфийская Турция духовно близка к суфийскому большинству пуштунского населения Афганистана, но это не даёт ей право самовольно распоряжаться на пуштунских землях. Со стороны Анкары было бы мудро вывести свои войска из этой страны и развивать добрые отношения с талибами (исламистское движение Талибан – запрещено в России).

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости