Британское посольство в РФ настаивает, что эсминец «Дефендер» шел исключительно через украинские территориальные воды

Аргументы Недели → Армия 13+

23 июня 2021, 20:11

Фото: соцсети

Лондон настаивает, что эсминец «Дефендер» Королевского военного флота проходил через украинские территориальные воды. Об этом информирует агентство «Интерфакс». Таким образом Лондон демонстрирует, что не признаёт Крым за Российской Федерацией.

На столь откровенный демарш Лондона, демонстрирующий непризнание Крыма как части России, стоит напомнить самим англичанам, что они живут не на своей земле. Крым был завоёван русскими в восемнадцатом веке, так же, как и юго-восточная часть великобританского острова в своё время была захвачена англами и саксами. И если Крым не принадлежит России, то и Англия не принадлежит англичанам, поскольку они пришельцы на этих землях, ранее принадлежавших кельтам и пиктам. То же касается и США, которые основались на территориях, захваченных у североамериканских индейцев.

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