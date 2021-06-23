Британская провокация у берегов Крыма могла ввергнуть мир в состояние глобальной войны

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23 июня 2021, 18:03 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

По сообщениям Минобороны РФ британский эскадренный миноносец Defender вошёл в российские территориальные воды у берегов Крыма. Российское военное ведомство квалифицировало данный акт как «грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года». Эксперты назвали случившееся «британским хамством». Ситуация могла выйти из-под контроля в любой момент. А что дальше? Мировая война с применением ядерного оружия?

Адекватность поведения Лондона вызывает всё больше сомнений. Возможно, британские власти начали окончательно лишаться рассудка на фоне пандемии коронавируса. Очевидно, если бы «добро» не поступило из недр министерства обороны Великобритании, командир эсминца Defender вряд ли стал рисковать своим кораблём и жизнями членов экипажа.

По мнению военного журналиста и эксперта, сотрудника ТАСС Виктора Литовкина: «Англичане проявили верх хамства и наглости. Они осознавали, что вторгаются в территориальные воды России, точнее российского Крыма, таковой является 15-мильная зона у берегов полуострова, следующая 12-мильная полоса является прибрежными водами. Британцы демонстративно вошли в российские территориальные воды, показывая, что Лондон не признаёт Крым российским, считая его украинским, а Киев разрешил кораблям НАТО плавание в своих территориальных водах. Российский пограничный сторожевой корабль произвёл предупредительные выстрелы, но британский эсминец на них не отреагировал. Далее в дело вступил фронтовой бомбардировщик Су-24М, который сбросил четыре осколочно-фугасных бомбы, весом 250 кг, каждая, по курсу следования британского корабля.

Британские моряки должно вознести молитву господу по поводу того, что наши лётчики обладают высоким мастерством и филигранно уложили гравитационные бомбы, не задев самого эсминца. В противном случае пришлось бы сынам Туманного Альбиона кормить черноморских рыб своими телами. Если бы это произошло, Лондону пришлось бы погрузиться в траур. Ответ НАТО на это вряд ли последовал бы, поскольку шутить с державой, обладающей сильнейшим ядерным потенциалом в мире всё же, не стоит».

Хотелось бы подробнее остановиться на том, что Лондон не признаёт Крым российским. Короткая же память у этих британцев несмотря на то, что в их столице есть памятники павшим в крымской воне 1853-1856 годов, они явно не желают вспоминать, что воевали в Крыму против русских, а не украинских войск. Но, если уж они настаивают на своём, тогда Москва с чистой совестью может заявить, что Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс не являются составными частями Великобритании, и это было бы справедливо.

В этой истории есть один каверзный момент. Вот, честное слово жаль, что наш бомбардировщик сбросил бомбы в наши же территориальные воды, а не на британский эсминец. С другой стороны, в этом случае пришлось бы проводить экстренные мероприятия по очистке моря от останков британского эсминца и вылавливать в воде трупы британских моряков.

Демонстративность действий корабля УРО Defender очевидна. Он шёл курсом чуть ли не мыс Фиолент и успел вторгнуться в территориальные воды России больше чем на милю. Причём делал это среди бела дня (11:53 МСК). Представляю какой британской невозмутимостью дышало лицо командира этого корабля. Интересно, чем пахло от его команды, кода четыре русские бомбы легли перед носом эсминца.

После той клоунады, что разыграли британские моряки в Чёрном море, началось представление похлеще. Лондон вдруг ослеп и оглох, поскольку там не заметили, что был обстрел и бомбометание. О которых, наверняка, заикающимся голосом, доложил в военно-морское ведомство Туманного Альбиона командир эсминца Defender. Где же знаменитое британское дипломатическое искусство? Неужели, всё растрачено за долгие годы неги и достатка в постимперское время. Впрочем, не стоит обольщаться на этот счёт. Лондон, похоже стремиться вернуть себе былое величие и как всегда отравлять грандиозность цели убожеством средств, предпринимаемых для её достижения.

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