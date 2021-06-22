Шойгу поставил задачи по борьбе с паводком в Крыму, Булгакову поручено руководство на месте

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22 июня 2021, 20:30

Фото: соцсети

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания, прошедшего во вторник, обсудил ситуацию в Крыму и меры, которые необходимо принять срочно. Он также поставил задачи связанные с ликвидацией последствий паводка в южной и восточной частях полуострова. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

В результате выпадения проливных дождей аномальной интенсивности в зоне затопления и под ударом других явлений стихии оказались подтопленными девять городов и 27 населённых пунктов Крымского полуострова.

В ходе «селектора» Шойгу заявил: «Президентом России даны указания о применении и подключении Вооруженных сил к проведению этой работы. С этой целью сформирована группировка, в которую вошли подразделения материально-технического обеспечения, медицинского обеспечения, инженерные войска, войска РХБ защиты, войска связи Южного военного округа, Черноморского флота, Воздушно-десантные войска».

Руководство работами на месте было поручено заместителю министра обороны генералу армии Дмитрию Булгакову. На полуострове для устранения последствий наводнения собрано 21 600 военнослужащих и более 1300 единиц техники.

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