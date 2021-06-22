Раввин появился в Вооружённых силах Германии

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22 июня 2021, 20:09 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

В институте капелланов Вооружённых сил ФРГ - Бундесвер (Bundeswehr) введена новая должность – раввин. Первым занявшим эту должность стал 42-летний выходец из Венгрии Жолт Балла. Событие отмечалось в Лейпцигской синагоге. На нём присутствовало командование Минобороны ФРГ и руководство Центрального совета евреев Германии. Об этом пишет агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на издание DW.

Ранее раввин были в составе Вооружённых сил Германской империи (ГИ), которая просуществовала не долго с 1871 по 1919 год. За это короткое время армия ГИ обрела доселе невиданную мощь в Европе и успела провести несколько победоносных кампаний. Последняя из них стала подобием триумфа и крахом как для Бундесвера, так и для Германии. Речь идёт о Первой мировой войне. На фронтах того времени, в составе немецкой армии, воевало около 100 тыс. евреев. Теоретически раввины могли бы быть и в составе Вооружённых сил Веймарской республики если бы таковые существовали.

Первый раввин ФРГ Жолт Балла – потомственный военный, его отец служил в Венгерской народной армии и вышел в отставку подполковником. Сейчас в Бундесвере служат 300 евреев. У вновь испечённого военного раввина есть амбиции наполнить вооружённые силы «сынами и дочерями Израиля». Для этого ему дан годовой бюджет аж в 5 млн евро.

Минобороны современной Германии не собирается останавливаться на достигнутом. Дело в том, что в составе Бундесвера служат до 3 тыс. мусульман, то есть в десять раз больше, чем евреев. Поэтому стоит задача ввести в институт капелланов исламских священнослужителей. В Решении этой задачи есть серьёзная проблема, как, впрочем, и в случае с евреями. Как в иудаизме, так и в исламе существует множество направлений и богословских ветвей.

Еврейские старшины и руководство Минобороны оценили смелость шага Жолта Баллы, согласившегося занять должность военного раввина, на фоне того, что в последнее время Бундесвер сотрясла череда скандалов из-за проявлений антисемитизма и правого радикализма в его рядах. Кстати, капеллан собирается побороть это явление в Вооружённых силах ФРГ.

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