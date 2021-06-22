США размещают ракетное вооружение в Польше

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22 июня 2021, 17:41 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Америка приступила к размещению ракет на севере Польши в Редзиково, на ранее возведённом посту глобальной системы ПРО «Иджис» в сухопутном варианте. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», Агентство по ПРО США.

Американское Агентство по противоракетной обороне (Missile Defense Agency) официально уведомило мировую и свою общественность о начале размещения оружия на посту «наземной системы (ПРО) Aegis в Польше. Ранее в марте здесь прошло тестирование радара SPY-1D(V) и системы управления огнем (FCS). По заявлению всё того же агентства сейчас пост «Иджис Эшор» в Редзиково готов к боевому дежурству на 95%. Введение его в строй ожидается в 2022 году. Таким образом, вместе с аналогичным постом в Девеселу, в Румынии (который функционирует с 2016 года) будет образован единый фронт противоракетной обороны, прикрывающий западную Европу от угрозы в Востока.

Эксперты указывают, что для пуска американских противоракет SM-3 класса «земля-воздух» используются универсальная огневая система Мк41, в которую можно поместить ударное ракетное вооружение класса «земля -земля» в том числе и с ядерными боеголовками.

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что из Мк-41 при желании возможен запуск и крылатых ракет Tomahawk среднего радиуса действия, с дальностью полёта около 2500 км. При старте из Редзиково такая ракета легко добьёт и до Москвы, и до Урала. Единственно, что успокаивает – крылатые ракеты Tomahawk имеют дозвуковую скорость полёта. То есть, на их обнаружение и уничтожение будет достаточно времени.

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