Медведев: Россия продолжит усиливать свою военную группировку в Арктике

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22 июня 2021, 17:08

Фото: соцсети

В ответ на экспансию США и их союзников в Арктике, Россия будет наращивать там свою военную группировку и оснащать её новейшими видами вооружений и боевой техники, заявил во вторник заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет «Интерфакс».

В ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике заместитель секретаря СБ РФ Дмитрий Медведев заявил: «Нам нужно продолжать, естественно, ту работу, которая ведется в последние годы - и по усилению группировки российских войск, и по оснащению этой группировки современными видами вооружений … Это будет, в любом случае, эффективным ответом на попытки зарубежных стран дестабилизировать обстановку в Арктике и создать условия для антироссийских провокаций».

Напоминаем, что накануне НАТО и США провели манёвры близ западных и восточных арктических рубежей России. В особом порядке отряд кораблей возглавляемый британским фрегатом «Сазерленд» провёл отработку тактики похода севернее полярного круга, то есть Лондон и НАТО рассчитывают, что у них будет скоро возможность беспрепятственно проводить свои военные конвои по Северному морскому пути.

Кстати, Медведев указал на попытки Запада ограничить возможности России в Арктике. По словам замсекретаря Совбеза: «Стремятся они вести борьбу за доступ, естественно, и к природным ресурсам Северного Ледовитого океана, и установить контроль над стратегическими морскими и воздушными коммуникациями Арктики». Он отметил, что в ход идёт самая грязная информационная провокация. Россию обвиняют в том, «что мы не способны обеспечить безопасную работу транспорта, нефтегазового, промышленного комплексов… Россия в этом контексте подвергается санкционному давлению, цель которого - усложнить реализацию наших национальных и инфраструктурных проектов в Арктике, сократить объемы экспорта продукции из арктической зоны. При этом рядом с нашими границами наблюдается увеличение иностранного военного присутствия, которое направлено на сдерживание нашей страны».

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