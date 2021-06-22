В манёврах Sea Breeze-2021 у берегов Украины примут участие 40 кораблей НАТО

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22 июня 2021, 13:29

Фото: соцсети

В учениях Sea Breeze-2021, которые проводятся под флагом НАТО примут участие помимо других членов альянса (включая ВМС черноморских стран) корабли 6-го флота ВМС США, в зону ответственности которого входит Средиземноморский регион. Манёвры начнутся на следующей неделе. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информацию Госдепа США.

Интерфакс сообщает в своей заметке, что «в маневрах планируется задействовать около 40 боевых кораблей. В них примут участие союзники США по НАТО и страны-партнеры».

Напоминаем, что ранее представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщал прессе о проведении с 28 июня по 10 июля в Чёрном море натовских учений Sea Breeze, а также о том, что российский Черноморский флот и авиация ВКС будут внимательно наблюдать за ними.

В частности, Конашенков заявил: «Министерство обороны Российской Федерации будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения украинско-американского учения Sea Breeze с привлечением стран НАТО и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации». Он так же пояснил, что в манёврах примут участие: США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и Украина с Грузией.

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