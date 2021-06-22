Авианосная ударная группа кораблей НАТО следит за российскими военными базами в Сирии, а ВМФ РФ всячески препятствует этому

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22 июня 2021, 13:11 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Российские военные корабли бдительно следят за манёврами британского авианосца Queen Elizabeth и сопровождающей его ударной группы кораблей ВМС стран НАТО в Средиземном море. Об этом пишет российское новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на телеканал Sky News.

Ударная авианосная группа ВМС НАТО, во главе с флагманом Королевских ВМС Великобритании совершает боевые действия в Средиземном море в непосредственной близости от военных баз ВС РФ в Сирии. Формально командование группы объясняет своё присутствие в регионе борьбой с формированиями «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) в Ираке. Стоит отметить, что для выполнения этой задачи британский авианосец Queen Elizabeth и сопровождающие его корабли заняли позицию, с которой можно работать и против ИГ в Ираке и против ВКС РФ в купе с сирийскими ВВС и ВПО.

Хочу дать разъяснение этой точке зрения. Авианосец сейчас находится у берегов Кипра. На этом острове расположена авиабаза ВВС Соединённого королевства. По соображениям близости к иракской провинции Анбар (где в настоящее время наблюдается активность ИГ), конечно же ударная группа НАТО заняла наиболее выгодное положение, поскольку это позволяет британским и американским истребителям F-35 действовать в боевом радиусе до 600 км. Если бы авианосная группа расположилась в Персидском заливе, радиус действия самолётов увеличился бы до 1000 км, а это запредельно для истребителей F-35B, без дозаправки в воздухе или дополнительных подвесных топливных баков (последнее, для F-35 не практикуется, поскольку это их демаскирует). Однако для работы по формированиям ИГ, действующим в западной иракской мухафазе (провинции) Анбар, истребители F-35B британских и американских ВВС (последних на борту Queen Elizabeth сейчас находится 10 единиц) должны совершать полёт над территорией Сирии, где расположены российские военные базы и соответственно российские же средства ПВО. Есть мнение, что целью авианосной группы НАТО на самом деле являются именно они.

Задача смотрится так: F-35 должны спровоцировать российские радары зенитных ракетных систем С-400 перейти на активный режим работы. Далее авионика британских и американских самолётов пятого поколения должна записывать и обрабатывать алгоритмы работы российских ЗРС. Это, однозначно, интереснее для НАТО, чем стрелять из пушек по воробьям, то есть гоняться за партизанами - исламистами в Большой сирийской пустыне.

Впрочем, командир авианосной группы коммодор «Commodore» Королевского военно-морского флота Великобритании Стив Мурхаус так и сказал: «Мы противодействуем российской активности не в опасной или агрессивной манере; у нас есть просто другая сторона, которая действует здесь в определенном морском и воздушном пространстве».

Это вполне естественно, что при таких обстоятельствах российский военный флот проявляет неподдельный интерес к действиям боевых кораблей и ударно-разведывательной авиации своего более чем вероятного противника.

По свидетельству того-же командира авианосной группы НАТО, начиная с 18 числа, когда корабли блока заняли свои позиции якобы для действий против ИГ, вымпелы ВФ России неоднократно приближались к натовцам примерно на расстояние 30 км.

Стив Мурхаус заявил репортёрам из Sky News, что он несколько озадачен таким пристальным вниманием русских. Он также назвал странным, что после их появления в районе Кипра, здесь значительно увеличилась активность российских военных кораблей. Мурхаус с долей раздражения намекнул, что русские вообще стали причиной нарушения спокойствия в восточной части Средиземноморья, начиная с 2015 года.

Из его уст также стало известно, что F-35 британских и американских ВМС в настоящее время часто встречаются с самолётами ВКС РФ в небе, но обе стороны ведут себя сдержано и профессионально. При этом Мурхаус пошутил: «Это как игра в кошки-мышки, это то, чего мы ожидали в этом регионе мира. И как вы можете представить, это первый раз, когда F-35 действуют в Восточном Средиземноморье».

Напоминаем, что ударная авианосная группа НАТО, возглавляемая флагманом Королевских ВМС Queen Elizabeth, совершает кругосветный поход. После нескольких недель пребывания в Средиземном море она направится через Суэцкий канал в сторону Индии, Южной Кореи и Японии.

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