Темп строительства нитки «А» «Северного потока 2» значительно снизился

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21 июня 2021, 18:22

Фото: соцсети

21 июня трубоукладочная баржа (ТУБ) Фортуна вела работы по укладке подводного трубопровода прежним курсом, но скорость её движения значительно ниже, чем это было при укладке нитки «В». Об этом информация распространилась в российской блогосфере.

Согласно новым сводкам с мест боёв за «Северный поток 2» наблюдаются значительные задержки в его строительстве. Замедление работ связывают с подвозом труб, других строительных и расходных материалов. Поскольку наблюдатели отмечают дискретность в движении ТУБ «Фортуна».

За 18 июня она прошла 620м, за 19-ое – 510 м. А 20 июня «Фортуна» вышла на собственный антирекорд, так медленно она ещё никогда не работала, было пройдено лишь 450 м. Судя по всему сроки завершения нитки «А» магистрального газопровода «Северный поток 2» несколько затягиваются.

За трое суток было пройдено лишь 1,58 км. Осталось еще 64 км до завершения нитки «А». Такими темпами дай бог успеть к зиме.

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