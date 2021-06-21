Российские военные вновь спасают Крым, на этот раз от наводнения
21 июня 2021, 18:06
По поручению российского президента Владимира Путина глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу уже увеличил численность военных, привлечённых для борьбы со стихией на Крымском полуострове. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.
«Для оказания помощи населению полуострова от Минобороны России задействованы около 21 тыс. человек и 1 367 единиц автомобильной и специальной техники», информирует Минобороны.
В Крыму пострадало от наводнения 36 населённых пунктов.
Военные задействовали для помощи населению большегрузные автомобили повышенной проходимости, автомобильные цистерны с питьевой водой, инженерную технику и прочее. Армия вновь пришла на помощь Крыму, до этого она спасала полуостров от засухи.
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