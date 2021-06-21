Два ударных корабельных отряда ТоФ РФ отработали в Тихом океане задачу по уничтожению авианосных групп ВМС США

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21 июня 2021, 17:47

Фото: соцсети

Два отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТоФ) ВМФ РФ отработали практические эпизоды манёвров в Тихом океане, находясь на расстоянии в 300 морских миль друг от друга. Они, в частности, провели учебно-боевые по уничтожению ударных авианосный групп вероятного противника (читай – ВМС США). Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

В военном ведомстве пояснили, что в обстановке максимально приближённой к боевой, для отработки эффективных действий по борьбе с ударными авианосными корабельными группами противника (читай – ВМС США), в ходе манёвров, проводимых в центральной части Тихого океана, было создано два тактических отряда надводных кораблей ТоФ РФ.

Учения проводились в двухстороннем режиме, один из отрядов выполнял роль противника. Тренировочная баталия была разыграна на удалении около 2,5 тысяч миль на юго-восток от Курильской гряды. Это примерно 1,5 тысячи миль от Гавайского архипелага, который является территорией США.

Минобороны сообщает: «Условный ракетный удар был нанесен флагманом флота ордена Нахимова Гвардейским ракетным крейсером «Варяг», фрегатом «Маршал Шапошников», корветами «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий»». С воздуха учения поддерживали противолодочные самолёты Ту-142МЗ морской авиации ТоФ. Для отражения атак из-под воды привлекалась АПЛ.

Противолодочные «Ту»-шки в свою очередь прикрывались дальними истребителями -перехватчиками МиГ-31БМ. Российская авиация действовала с аэродрома Елизово, который расположен на Камчатке. В ходе учения была отработана дозаправка в воздухе.

Ту-142МЗ пришлось провести на маршруте более 14 часов и преодолеть около 10 тысяч км.

Для дозаправки привлекались воздушные танкеры Ил-78 ВКС России. Действие проводилось на высоте более 5 тыс. м на скорости 500-600 км/час.

Одновременно морская авиация ТоФ провела учебный поиск субмарин вероятного противника в акваториях Охотского моря и Тихого океана, в непосредственной близости от российских берегов. Для этого привлекались шесть противолодочных самолётов Ил-38 и Ил-38Н из состава смешанного авиационного полка. Каждый из противолодочных самолётов провёл в воздухе не менее 8 часов.

Также экипажи кораблей группировки разнородных сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне в рамках практических действий отработали задачи по организации противовоздушной и противолодочной обороны отрядов боевых кораблей и ведение конвойных операций.

К учению в дальней морской зоне, которое впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота проводится в центральной части Тихого океана, привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Авиация на учении представлена 20 летательными аппаратами, в том числе дальними противолодочными самолётами Ту-142мз, противолодочными самолётами Ил-38, высотными истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ, самолётами ВКС и палубными противолодочными и поисково-спасательными вертолётами Ка-27.

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