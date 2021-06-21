Центризбирком России говорит об иностранном вмешательстве в предстоящие выборы в ГД

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21 июня 2021, 16:14

Фото: соцсети

ЦИК РФ предупредил, что замечены попытки вмешательства в сентябрьские выборы в Государственную Думу РФ. Было предложено выработать план противодействия таким попыткам. Об этом пишет агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова члена ЦИК РФ Игоря Борисова.

Центризбирком в лице Игоря Борисова заявил, о замечена порочная активность частных лиц, международных организации и государственных структур США, Польша, Украина, страны Балтии в попытках воздействовать на предстоящие выборы в Госдуму РФ уже сейчас. Развёрнута обширная сеть по вмешательству во внутренние дела России.

Внутри страны от иноагентов звучат призывы «отказаться от выборов, перенести их на неопределенный срок, пренебречь санитарно-эпидемическими мерами и провести выборы в один день».

Правозащитным органам предложено подключиться к противодействию попыткам иностранного влияния на предстоящие выборы. Возникает резонный вопрос, почему наше правительство не предпримет столь же радикальных контрмер как это делают США и другие страны Запада, обвиняя России во вмешательстве в их выборы. Здесь не может быть компромисса: «зуб за зуб, око за око».

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