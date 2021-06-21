Россия намерена указать Турции на недопустимость втягивания Украины в НАТО

Аргументы Недели → Армия 13+

21 июня 2021, 15:51

Фото: соцсети

Москва собирается в экстренном порядке обсудить с Анкарой вопросы военного сотрудничества последней с Украиной. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Глава российского дипломатического ведомства сказал: «Вы упомянули заявления МИД Украины, которые касаются планов сотрудничать между военно-морскими силами Украины и Турции. Мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначили. У меня нет сомнения, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем речь». Он также пояснил, что предстоит серия контактов с турецкой стороной на высшем уровне.

Ранее, 19 июня, главный украинский дипломат Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД Турции - Мевлютом Чавушоглу в ходе форума, прошедшего в Анталии. Министры обсудили сотрудничество между Украиной и Турцией в сегменте ВМС, что по мнению сторон поспособствует вступлению Незалежной в НАТО.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости