Этим летом абитуриенты поступят в военные ВУЗы, не покидая мест своего проживания

Аргументы Недели → Армия 13+

21 июня 2021, 15:37

Фото: соцсети

Из-за пандемии в этом году приём абитуриентов в высшие военные учебные заведения (ВВУЗ) Министерства обороны РФ проведут по месту их проживания без переезда к месту учёбы. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Стоит признать, что Миноброны поставило очень сложную задачу ВВУЗам, в каком-то смысле почти невыполнимую. По замыслу военного ведомства РФ с 1 по 20 июля во все регионы России должны направиться представители всех 35 ВВУЗов МО РФ, для оценки морально-физических качеств абитуриентов. Работа по приёму кандидатов будет осуществляться в военных комиссариатах.

По мнению экспертов, при такой оценке качеств абитуриентов есть опасность, что в ВВУЗы поступят не самые достойные из них. Впрочем, система ЕГЭ позволяет провернуть такую операцию с наименьшими потерями, поскольку всё сводится только к собеседованиям и оценке физической подготовки кандидата.

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