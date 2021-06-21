«Военные» итоги недели: увеличение ядерного арсенала России и провокация кораблей НАТО в порту Одессы

Аргументы Недели → Армия 13+

21 июня 2021, 11:53 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

SIPRI проинформировал об увеличении российского ядерного арсенала. На минувшей неделе прошли торжественные выпускные мероприятия в некоторых ВУЗах Минобороны РФ. На полигоне Новороссийской десантно-штурмовой дивизии начались совместные сербско-белорусско-российские военные учения «Славянское братство – 2021». В Балтийском море идет учение НАТО Baltops 2021. В порт города Одессы зашли два натовских военных корабля. Брюссель предложил Москве не выходить из ДОН.



На минувшей неделе Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил о том, что Россия увеличила свой ядерный арсенал на 180 новых боеголовок, это произошло по большей части из-за приёма на вооружение новых ракетных комплексов сухопутного базирования и межконтинентальных ракет, размещаемых на подводных лодках. Также указывается, что Москва и Вашингтон не вышли за лимиты указанные в Договоре СНВ-3. По данным SIPRI все страны – члены ядерного клуба: Великобритания, Китай, КНДР, Индия, Израиль, Пакистан, Россия, США, Франция - в совокупности имеют в своих арсеналах 13080 ядерных боеголовок, это на 320 единиц меньше, чем в прошлом году.



В России прошла череда торжественных выпускных мероприятий в высших военных учебных заведениях Министерства обороны РФ. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов вручил дипломы офицерам, завершившим обучение в Военной академии Генерального штаба ВС РФ. В напутственном слове он сказал, что современные опасности и угрозы Российской Федерации требуют новых подходов к обеспечению национальной безопасности и обороны страны, важным звеном в этом процессе является подготовка военных кадров стратегического уровня.



Начальник ВАГШ генерал-полковник Владимир Зарудницкий, обращаясь к выпускникам-иностранцам сказал:



«Уверен, что полученные знания будут направлены на обеспечение мира и стабильности в ваших государствах, способствовать укреплению взаимного доверия и развитию международного военного сотрудничества между нашими странами».



На выпускном торжестве в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого, прошедшем в субботу, присутствовали первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов и командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Здесь дипломы получили 240 выпускников. На таком же мероприятии Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) им. Хрулёва присутствовал замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Он вручил дипломы лучшим выпускникам. Военная медицинская академия им. Кирова в этом году выпустила 1300 врачей для всех родов войск ВС РФ и силовых ведомств, медицинских сестер, гражданских медицинских специалистов. В субботу в торжественной обстановке они приняли клятву Гиппократа.



Дипломы также получили 700 молодых офицеров политработников. На выпуске Военного университета Минобороны присутствовал замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления (ГЛАВПУР) ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов. В тот же день в Санкт-Петербурге в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского состоялся 93-й выпуск. Лейтенантские погоны надели 1005 молодых людей и девушек. Из них 60 выпускников – иностранцы, представители 12 государств. Девушек лейтенантов – 50 человек и 35 выпускников — это слушатели-офицеры, продолжившие своё образование после некоторого периода службы в войсках. Большинство выпускников будут служить в космических войсках.



Также в Питере на Соборной площади Петропавловской крепости состоялся выпуск Военного института физической культуры. Дипломы об окончании вуза и нагрудные знаки о высшем образовании получил 101 лейтенант, из них 17 - курсанты Азербайджана, Казахстана, Армении, Анголы, Таджикистана и Руанды. По информации, полученной в Минобороны РФ, в этом году лейтенантские погоны получат более 10 тысяч молодых людей и девушек. Военное ведомство России отметилось на минувшей неделе не только выпускными мероприятиями в ВУЗах.



В Южном военном округе ВС РФ стартовали международные учения «Славянское братство – 2021» на полигоне Раевский близ Новороссийска. Они продлятся до 28 июня. На этот раз Белград не отказался от участия в манёврах. В них задействовано около тысячи военных из Белоруссии, России и Сербии. В том числе: около 100 сербских солдат, до 300 белорусских воинов и более 500 российских десантников. К маневрам привлечено до 100 единиц боевой техники.



Главный противник Москвы военно-политический блок НАТО продолжает провокации близ границ Российской Федерации. В Балтике полным ходом идут совместные военные учения армий и флотов стран альянса Baltops 2021. В самом начале манёвров ВВС США направили свой самолёт-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis в сторону российской границы, чем вызвали резкую реакцию Москвы. На юге, в Черном море блок сосредоточил несколько боевых кораблей. Два из них - эсминец HMS Defender D36 Королевского венного флота Великобритании и фрегат HNMLS Eversten F805 королевских ВМС Нидерландов вошли в порт Одессы. Примечательно, что оба эти корабля входят в состав эскорта британского авианосца HMS «Queen Elizabeth» (R08), который со своей ударной группой выполняет кругосветный поход, для демонстрации Британского флага и силы НАТО в мировом океане и сейчас находится в Средиземном море.



Россия уже отреагировала на присутствие натовской авианосной группы в восточной части Средиземноморья. Туда был направлен отряд кораблей из состава ЧФ, на усиления военно-морских российских сил в регионе. А точнее: ракетный крейсер «Москва» в сопровождения фрегатов, вооружённых крылатыми ракетами «Калибр» - «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».



Руководство Североатлантического альянса вновь поупражнялось в словоблудии. Оно предложило Москве вернуться к полному исполнению Договора по отрытому небу (ДОН). При этом НАТО не гарантирует, что не будет извещать своего спонсора – Америку о полученных от наблюдения за российскими военными объектами данных. Также стал известен ответ американского президента Джо Байдена на запрос Киева о срочном вступлении Украины в НАТО. Американский лидер без обиняков резанул: «Мой ответ — нет. Всё дело в несоответствии нужным критериям».





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