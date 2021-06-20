США решили разместить свои войска в Казахстане близ российской границы

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20 июня 2021, 19:23 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Соединенные Штаты Америки планируют разместить свои войска в Казахстане, после их вывода из Афганистана в сентябре текущего года. Об этом завил представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзадэ. По сути, Вооружённые силы США продолжают стратегическое окружение Российской Федерации военными силами и средствами. О каком сотрудничестве в такой обстановке может идти речь?

Правительство Казахстана подтвердило, что США потребовали от Нурсултана разрешить размещение американских войск на территории данной Среднеазиатской республики. «Соединенные Штаты по каналам министерства обороны потребовали переговоров о размещении своих войск в Казахстане после их вывода из Афганистана», - сказал представитель правительства Казахстана.

Это означает, что враждебные России силы появятся уже на южном – Среднеазиатском стратегическом направлении. То есть, к головной боли Москвы, которую она испытывает из-за наращивания войск США и НАТО в Прибалтике и по причине активности Вашингтона и Брюсселя в Грузии и на Украине, добавится ещё одна проблема, требующая особого внимания. К тому же, есть опасность, что Штаты начнут такую же антироссийскую подрывную работу в Казахстане, как это произошло на Украине.

Американское издание Wall Street Journal ранее писало, о том, что Вашингтон имеет твердые намерения создать свои военные базы в Средней Азии, после вывода войск из Афганистана. США уже назвали эту территорию областью своих интересов и хотят контролировать её ради своей национальной безопасности. Данную информацию также подтвердил представитель Америки в Афганистане Залмай Халилзадэ.

Судя по всему, решение о размещении у себя американских войск со стороны казахских властей пока не принято, но в этом направлении есть уже определённые подвижки, иначе такая информация не появилась бы в СМИ. Как говорится: «Нет дыма без огня». Тем более, что ранее казахстанские власти охотно шли на соглашение о военном сотрудничестве с США. Кроме того, у Нурсултана теснейшее взаимодействие с Анкарой. Напоминаем – Турция является членом НАТО.

Конечно же, такое положение вещей не может не беспокоить Москву. Кроме того, что присутствие экзистенциального противника в южном подбрюшье России является серьёзной военной и политической угрозой для страны, США известны своим умением организовывать хаос там, куда они вторгаются. Есть опасность, что, проводя антироссийскую политику в Средней Азии они добьются того, что данный регион превратиться в подобие современного Афганистана. Американцы и от сюда уйдут, а проблемы останутся и разгребать их придётся России. Достаточно проанализировать, что натворили янки в Афганистане за 20-летний период его оккупации. И стоит помнить с каким трудом в своё время советской власти удалось одолеть в данном регионе басмачество в 1930-е годы.

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