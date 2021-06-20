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В Московской области перезахоронили останки солдат РККА, погибших в битве за Москву

, 18:09

В Московской области перезахоронили останки солдат РККА, погибших в битве за Москву
Фото: соцсети

Минобороны РФ ведёт работы по подготовке правовой базы поиска незахороненных погибших воинов, установление их имен, захоронение с воинскими почестями. В воскресенье состоялась погребальная церемония близ деревни Мокрое в Московской области. Здесь захоронили останки 136 красноармейцев, погибших в 1941-1942 годах в битве за Москву. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

На похоронном мероприятии присутствовали представители Минобороны, государственных и исполнительных органов власти, духовенства, участники поисковых организаций, военнослужащие воинских частей, ветераны и родственники погибших воинов, прибывшие из различных регионов России, а также из Казахстана и Эстонии.

«Поисковое объединение «Рубеж» в 2020-2021 годах только в Можайском районе обнаружили 136 погибших бойцов РККА. Удалось идентифицировать 82 имени и найти родственников 14 павших красноармейцев.

В настоящее время в России зарегистрировано 1593 поисковых отряда, в которых работают более 48 000 добровольцев.
В 2020 году были обнаружены и захоронены с воинскими почестями останки 17 250 погибших воинов, установлено 1 089 имен, прочитано 350 солдатских смертных медальонов.

Ежегодно на полях сражений Великой отечественной войны проводится более 10 поисковых экспедиций. Они охватывают берега и акватории Баренцева, Балтийского, Черного морей, на острова Тихого океана, Карелию, Крым – районы боёв за Главный кавказский хребет, земли Новгородской, Калужской областей.

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