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Валерий Герасимов: Россия и Америка могут сотрудничать

, 16:26

Валерий Герасимов: Россия и Америка могут сотрудничать
Фото: соцсети

По мнению начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова Москва и Вашингтон вполне в состоянии перейти от конфронтации к взаимовыгодному сотрудничеству. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов принял участие в переговорах президентов РФ и США, состоявшихся 16 июня сего года. После чего, на следующий день, в интервью каналу «Россия-1», ВГТРК он заявил: «Почувствовали конструктивный настрой. Мне кажется, обе наши страны пойдут по этому пути».

Из его уст стало известно, что несмотря на все сложности российским и американским военным удалось наладить диалог в Сирии. Вероятно, он видит возможность сотрудничества между нашими странами и в других ситуациях, в том же ключе. Как говорится, - лучше плохой мир, чем хорошая война.

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