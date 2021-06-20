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Военные США используют боевиков «чёрного халифата» для борьбы против российских и сирийских войск

, 15:52

Военные США используют боевиков «чёрного халифата» для борьбы против российских и сирийских войск
Фото: соцсети

Американские военные перевезли группу террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, ДАИШ – запрещено в России) из тюрем, которые охраняют подконтрольные США формирования «Касад» на базу Вооруженных сил Соединённых Штатов, находящуюся на юге сирийской провинции Хасака. Об этом сообщает информационное агентство «САНА».

По информации местных источников несколько часов назад группа боевиков ДАИШ (арабский акроним «Исламского государства») была перевезена американскими военными из тюрьмы, находящуюся на южной окраине города Хасака на военную базу США, расположенную в населённом пункте Аш-Шаддади. Отмечается, что эти бойцы пройдут курс боевой подготовки разведчиков и диверсантов под руководством американских инструкторов. В дальнейшем планируется использовать этих боевиков для действия против правительственных сил Сирии, их партизан, российских и иранских военных, а также для уничтожения жизненно важных для республики объектов. Во время транспортировки боевиков из тюрьмы на американскую базу в небе над конвоем барражировали на небольшой высоте боевые самолёты ВВС США.

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