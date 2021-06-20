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На камчатских объектах Минобороны только что завершился отопительный период

, 15:42

На камчатских объектах Минобороны только что завершился отопительный период
Фото: соцсети

Отдел информационного обеспечения Приморского региона сообщает, что в течение всего отопительного периода не было аварийных отключений. Отмечается эффективная работа соответствующих служб обеспечения.

На Камчатке отопительный сезон длится долго он покрывает осень зиму весну и начало лета. Всё это время 150 котельных, бойлерных и насосных теплопунктов работали без аварийных отключений, Подача тепла была обеспечена на более чем 1 тыс. различных военных объектов. Безаварийная работа – результат своевременных профилактических мероприятий.

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