Украинский москитный флот провёл военные учения по высадке десанта на Черноморском побережье

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20 июня 2021, 15:12 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

В сообщении пресс-службы ВМС ВСУ говорится, что эти самые Военно-морские силы Вооруженных сил Украины провели манёвры тактических десантных групп на каких-то, неуказанных, определённых участках морского берега. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс Украина».

По информации пресс-службы ВМС ВСУ к манёврам были привлечены десантные корабли и катера, морская пехота и авиация ВМС и ВВС. Всё это очень громко сказано посмотрим, чем Незалежная располагает на самом деле. Заявка насчёт десантной группы кораблей – это попытка пусть на словах но всё же прыгнуть выше головы. В составе ВМС ВСУ всего один средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» проект 773, ржавое корыто польской постройки 1970 года. Он может взять на борт 6 единиц бронетехники и 180 морпехов. И всё. На счёт десантных катеров «Кентавр-ЛК», так, их всего два. Каждое такое корыто может перевезти 26 морпехов. Арифметика проста - складываем, получаем - 232 пехотинца могли принять участие в учебной высадке, а это чуть больше двух рот, если перекладывать на сухопутные войска.

Авиация ВМС ВСУ это старые, нелетающие вертолёты Ми-14, Ми-8. Интересно что из этой рухляди украинским военно-морским лётчикам удалось на этот раз поднять в воздух?

В той же манере можно описать и авиацию ВВС Незалежной. Стоит сделать оговорку авиация Незалежной — это скорее просто демаскирующий фактор. Она может наделать много шума, а толку от нее ни на грош. Поэтому при реально боевом десантировании её лучше не использовать. Так по крайней мере есть шанс захватить противника врасплох. И то, если бойцы противника проспят всё на свете.

Похоже, бравурная реляция ВМС СВУ – не боле чем пустая агитка, неподтверждённая реальными действиями. Конечно же пресс-служба ВМС Незалежной рапортовала, что все задачи десантом и кораблями (громко сказано) были успешно решены при этом явлена высокая боевая готовность. Что там происходило на самом деле не сложно понять. Не удивлюсь если украинские морпехи совершили морской переход и десантировались с применением надувных лодок, которых в боевом составе ВМС УВС есть некоторой количество. Можно предположить, что украинские десантники добирались до места высадки вплавь. В советское время было такое понятие пешем по машинному. Ничего плохого не могу сказать о личных качествах украинских солдат, а вот всё остальное – вызывает сомнение.

В реляции пресс-службы ВМС ВСУ указано, что тактическая корабельная группа отрабатывала противоракетную оборону, вот на это интересно было бы взглянуть. Наверняка – тот ещё цирк. В ходе марша флот Незалежной отработал и противокатерную оборону, похоже - они готовятся сражаться сами с собой. В сообщении украинских ВМС сказано, что они провели перегрузку средств с одного корабля на другой наплаву. Получается, что какой-то из катеров заглох в самый неподходящий момент. Наблюдается соответствие стандартам НАТО полное.

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