Спикер Верховной Рады: В ближайший год Украина не может стать членом НАТО

Аргументы Недели → Армия 13+

19 июня 2021, 22:55

Фото: соцсети

В этот и следующий год Украина наверняка не сможет вступить в НАТО. Теоретически такая возможность просматривается на перспективу в десять и более лет, - заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс Украина».

Отвечая на вопросы журналиста «Радио Свобода» о перспективах вступления Украины в НАТО, спикер Верховной Рады Разумков заявил: «Сказать, что это произойдет через год? Нет. Давайте будем откровенны, за год это сделать мы не сможем».

Он же высказал предположение, что десятилетний срок — это достаточный период для Незалежной, чтобы подготовиться к членству в Североатлантическом блоке.

С определённой долей сомнения он все же сказал: «10 лет - теоретически это возможно. Я стараюсь не обещать того, в чем я не уверен. А здесь зависит не только от меня, не только от украинской стороны, но и от многих факторов, зависящих как от Украины, так и от того, что происходит за её пределами».

Проще говоря, Разумков ушёл от прямого ответа. И судя по всему, он вообще сомневается, что Украина когда-нибудь, даже в очень отдалённой перспективе станет членом НАТО. Кстати, многие эксперты, как на Украине, та и за её пределами предвидят опасность её исчезновения с политической карты мира.

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