В Кронштадте на Якорной площади прошло торжественное вручение лейтенантам дипломов, погон и кортиков

Аргументы Недели → Армия 13+

19 июня 2021, 22:30

Фото: соцсети

В Кронштадте на Якорной площади в торжественной обстановке прошёл прием в офицеров российского военно-морского флота молодых выпускников учебных заведений Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Н. Г. Кузнецова». Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

В Кронштадте на Якорной площади собрались 800 выпускников Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова, Военного института дополнительного профессионального образования, Военно-морского института – Морского корпуса Петра Великого и Военно-морского политехнического института. Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов лично вручил кортики, дипломы, погоны и медали группе медалистов и отличников учебы.

В общей сложности в этом году ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» отправит на надводные корабли, подводные лодки и в части соединений, объединений ВМФ свыше 1000 специалистов, прошедших подготовку по программам высшего и дополнительного профессионального образования. В награду за долгий труд курсанты получили сегодня дипломы, погоны и кортики, свидельствующие об их принадлежности к элите Вооружённых сил РФ.

Свыше 130 офицеров с высшей военной оперативно-тактической подготовкой, закончивших Военно-морскую академию, займут на флотах должности командиров подводных лодок и надводных кораблей, объединений и соединений флота. В 2021 году более 600 лейтенантов вольются в славный офицерский корпус Военно-Морского Флота России. Это самый волнительный момент для молодых людей, выбравших для себя нелёгкую воинскую стезю. Они займут первичные офицерские должности на кораблях и в частях ВМФ.

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