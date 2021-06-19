Америка сокращает свои силы ПВО на Ближнем Востоке, чтобы смягчить напряжённость в отношениях с Ираном

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19 июня 2021, 15:06 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

США стремятся ослабить напряжённость в отношениях с Ираном. Пентагон сообщил о том, что выводит восемь своих батарей ЗРС ПВО/ПРО Patriot с ближневосточного театра военных действий. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal. Эксперты считают, что США не просто идут на уступки Ирану, а перебрасывают свои силы и средства ближе к Китайским границам. Кроме того отмечается, что, возможно, Штаты затевают новую геополитическую игру на Ближнем Востоке, направленную на усиление Турции и ослабление там позиций России.

Пентагон заявил в пятницу о выводе восьми своих батарей ПВО/ПРО из ближневосточного региона. Речь идёт о зенитных ракетных комплексах Patriot. По информации Wall Street Journal их будут выводить не только из Ирака, но и из Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Этот шаг связан с тем, что администрация президента Джо Байдена стремится ослабить напряженность в отношениях с Ираном.

В то же время сообщается, что Пентагон также выведет из Саудовской Аравии противоракетную систему THAAD. Одновременно Ближний Восток покинут сотни военнослужащих и лиц гражданского персонала, обслуживающих ЗРК и подразделения ПВО/ПРО ВС США. По данным, поступившим от пресс-службы Пентагона все выводимые из ближневосточного региона силы, будут частично перенаправлены в другие страны, и лишь какая-то доля от них вернётся в США.

Точные цифры, как всегда, названы не были. Также военное ведомство США не озвучило в какие конкретно страны будут переводиться американские подразделения ПВО/ПРО. В сообщении военного ведомства США лишь сказано: «Это решение было принято в тесной координации с принимающими странами и с четким взором на сохранение нашей способности выполнять наши обязательства в области безопасности… Мы поддерживаем устойчивую позицию сил в регионе, соответствующую угрозе, и уверены, что эти изменения не окажут негативного воздействия на наши интересы национальной безопасности».

Однако Пентагон заверил, что он намерен сохранить «гибкость, чтобы быстро перебросить войска обратно на Ближний Восток, если того требует обстановка».

Издание Wall Street Journal считает, что военное ведомство США видят большую угрозу со стороны Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому в срочном порядке выводятся войска из Афганистана и идут сокращения сил и средств на ближневосточном ТВД. Указывается, что в Ираке оставлено лишь 2500 военнослужащих для сдерживания террористов из группировки «Исламское государство» (запрещено в России). Белый Дом рассматривает возможность возвращения к ядерной сделке с Ираном, что позволит ослабить влияние России и предотвратить экспансию Китая в ближневосточном регионе.

По мнению некоторых российских экспертов Вашингтон значительную часть ЗРК Patriot и THAAD может перебросить на территорию Турции или Греции. Под рукой у Центрального командования ВС США, в зону ответственности которого входят Центральная Азия и Ближний Восток, остаются значительные силы, чья численность измеряется в десятки тысяч штыков, несмотря на некоторое сокращение. Возможно, дополнительную поддержку США получит Турция, которая подтвердила свою военную эффективность успешными действиями в Нагорном Карабахе. Специалисты указывают, что Америка может в корне поменять свой подход в общении с Анкарой, ради использования последней для ослабления позиций Москвы на Ближнем Востоке.

Кстати, пресс-служба Пентагон не отрицает, что США сохраняют значительные военные силы в регионе. В сообщении военного ведомства США на этот счёт говорится: «Министерство обороны поддерживает на Ближнем Востоке десятки тысяч войск, это самые передовые военно-воздушные и морские силы, их задача - поддержка национальных интересов США и нашего регионального партнерства».

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