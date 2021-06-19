Афганские военные массово переходят на сторону противника

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19 июня 2021, 13:52

Фото: соцсети

Из Афганистана поступило сообщение, о массовом переходе правительственных сил на сторону Талибана (запрещён в России). Это произошло в провинции Баглан, в центральной части страны. Вместе с новыми бойцами талибы обрели большое количество вооружений и боеприпасов. В их руках также оказалось несколько бронемашин. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на «Военный Обозреватель».

В Афганистане большая группа военнослужащих правительственной армии перешла на сторону талибов. Повстанцам также досталось значительное количество оружия боеприпасов и несколько броневиков. Эксперты отмечают, что Кабул в настоящее время может рассчитывать только на верность подразделений специального назначения. Остальные воинские формирования не имеют мотивации воевать против единоверцев и компатриотов в лице Талибана.

Ранее сообщалось, что талибы, после начала вывода американских и натовских войск из страны, сумели захватить 33 района, среди которых: Анар Дара в провинции Фарах, на границе с Ираном, Хаз-Урузган в провинции Урузган, в центре страны, Госфанди и Сайяд в провинции Сари-Пуль и другие.

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