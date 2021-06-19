Дрон йеменских хуситов атаковал военную авиабазу на юге Саудовской Аравии

Аргументы Недели → Армия 13+

19 июня 2021, 13:36

Фото: соцсети

Йеменские военные (хуситы) провели атаку на авиабазу Аль-Малик Халид в районе Хамис-Мушайт на юге Саудовской Аравии, используя беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает сирийское информационное агентство «САНА», ссылаясь на йеменский новостной портал «Аль-Масира».

Из Йемена поступило сообщение о том, что йеменский беспилотный летательный аппарат типа «К-2» атаковал с воздуха саудовскую авиабазу Аль-Малик Халид, точно поразив цель. Этот акт описывается, как возмездие Эр-Рияду за агрессию в отношении Йемена и продолжающуюся блокаду этой страны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости