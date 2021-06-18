Село на юге Донецкой республики обстреляли украинцы из пушки БМП и АГС

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18 июня 2021, 22:23

Фото: соцсети

Украинские военные обстреляли из автоматической пушки БМП2 и гранатомёта АГС-17 село Новоласпа на юге ДНР. Событие произошло вечером 18 июня. Об этом сообщило агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Примерно в 18 часов по местному времени с украинских позиций, расположенных близ населенного пункта Старогнатовка было сделано 30 выстрелов из автоматической пушки БМП-2 и 10 выстрелов из АГС по посёлку Новоласпа, на юге ДНР.

Ранее днём под огнём ВСУ оказались жилые дома близ шахты «Октябрьская», «Вольво-центра», села Веселое, Близ Донецка. А также были обстреляны окрестности села Ленинское, которое находятся на юге области.

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