Село на юге Донецкой республики обстреляли украинцы из пушки БМП и АГС
18 июня 2021, 22:23
Украинские военные обстреляли из автоматической пушки БМП2 и гранатомёта АГС-17 село Новоласпа на юге ДНР. Событие произошло вечером 18 июня. Об этом сообщило агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Примерно в 18 часов по местному времени с украинских позиций, расположенных близ населенного пункта Старогнатовка было сделано 30 выстрелов из автоматической пушки БМП-2 и 10 выстрелов из АГС по посёлку Новоласпа, на юге ДНР.
Ранее днём под огнём ВСУ оказались жилые дома близ шахты «Октябрьская», «Вольво-центра», села Веселое, Близ Донецка. А также были обстреляны окрестности села Ленинское, которое находятся на юге области.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.