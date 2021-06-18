Аргументы Недели Армия 13+

Два военных корабля ВМС НАТО, в пятницу, 18 июня, вошли в морской порт Одессы

, 13:54

Два военных корабля ВМС НАТО, в пятницу, 18 июня, вошли в морской порт Одессы
Фото: соцсети

Натовские военные корабли - эсминец HMS Defender D36 Королевского венного флота Великобритании и фрегат HNMLS Eversten F805 королевских ВМС Нилерландов вошли в порт Одессы. Выход их к месту стоянки обеспечивали местные буксиры «Булат» и «Патриот». Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс Украина».

Эсминец HMS Defender D36 и фрегат HNMLS Eversten F805 – это корабли сопровождения британского авианосца HMS «Queen Elizabeth» (R08), который со своей ударной группой выполняет кругосветный поход, для демонстрации Британского флага и силы НАТО в мировом океане и сейчас находится в Средиземном море.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

В мире

Кремль переадресовал вопрос о сроках открытия авиасообщения с Турцией в оперштаб

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил в рамках беседы с журналистами, что решение о сроках возобновления авиасообщения с Турцией принимают в оперштабе правительства. Песков уточнил, что данный вопрос "не для Кремля". Ранее осведомленные источники сообщили, что оперштаб по борьбе с коронавирусом нового типа сейчас изучает возможность открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля.

Общество

Общество

Политика

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

В мире

Общество

В мире

Политика

Происшествия

Общество

Общество