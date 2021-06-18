Два военных корабля ВМС НАТО, в пятницу, 18 июня, вошли в морской порт Одессы
18 июня 2021, 13:54
Натовские военные корабли - эсминец HMS Defender D36 Королевского венного флота Великобритании и фрегат HNMLS Eversten F805 королевских ВМС Нилерландов вошли в порт Одессы. Выход их к месту стоянки обеспечивали местные буксиры «Булат» и «Патриот». Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс Украина».
Эсминец HMS Defender D36 и фрегат HNMLS Eversten F805 – это корабли сопровождения британского авианосца HMS «Queen Elizabeth» (R08), который со своей ударной группой выполняет кругосветный поход, для демонстрации Британского флага и силы НАТО в мировом океане и сейчас находится в Средиземном море.
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