На укладке труб нитки «А» «Северного потока-2» ТУС «Фортуна» развила среднесуточный темп 1100 метров

Аргументы Недели → Армия 13+

18 июня 2021, 13:24

Фото: соцсети

Укладка трубы нитки «А» магистрального газопровода «Северный поток2» значительно ускорилась после замены «Академика Черского» на турбоукладочную баржу «Фортуна». Сейчас развит средний темп прохода - 1100 м в сутки. За первые три дня работ на нитке «А» «Фортуна» уложила 3300 м трубопровода. Об этом сообщает ТК «Территория смысла».

Вместе с «Фортуной» трудятся корабли якорезаводчики: Umka, Venie и Ossoy. По близости находится ещё одно судно такого же назначения – Katun. Но, оно пока в работах не участвует. «Академик Черский» не поменял своей позиции и, судя по всему, остаётся на месте в качестве резерва. Подвозкой труб занимаются корабли обеспечения: «Остап Шеремет» и «Юрий Топчев».

Судно контроля качества работ «Балтийский исследователь», также трудится «в поте своего лица». Охранение места работ осуществляют спасательные корабли: «Капитан Беклемишев» и «Спасатель Карев». Весь процесс производства имеет четкую структуру, позволяющую развить высокий темп работ, достигший 1100 метров в сутки. С такой скорость нитка «А» может быть завершена к концу августа, а не к концу сентября как планировалось ранее.

Впрочем, баржа «Фортуна» в состоянии укладывать до 1400 и даже до 1500 м трубы в сутки, это она доказала во время работ на нитке «В».

Напоминаем, что укладка нитки «В» была полностью завершена в первой декаде июня сего года. О проведении на ней пусконаладочных работ пока информация не поступала.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости