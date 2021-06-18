НГШ ВС РФ Валерий Герасимов вручил дипломы выпускникам Академии Генштаба

Аргументы Недели → Армия 13+

18 июня 2021, 13:04

Фото: соцсети

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов на торжественной церемонии вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ и поздравил командование и личный состав академии с очередным выпуском слушателей. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Герасимов в приветственном слове выпускникам ВАГШ заявил, что современные опасности и угрозы Российской Федерации требуют новых подходов к обеспечению национальной безопасности и обороны страны

Он отметил, что «важным звеном в этом процессе является подготовка военных кадров стратегического уровня, получающих образование в ведущем военно-учебном заведении страны – Военной академии Генерального штаба».

«Военно-политическая обстановка в мире остаётся напряжённой. Не снижается военная активность НАТО вблизи российских границ. Продолжаются вооружённые конфликты, сохраняется угроза со стороны международного терроризма. Военная сила всё чаще становится инструментом решения международных проблем. Современные опасности и угрозы Российской Федерации требуют новых подходов к обеспечению национальной безопасности, обороны страны и строительству Вооружённых сил», -заявил начальник Генштаба.

Напоминаем, что в Высшей Военной Академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской федерации обучаются не только граждане РФ, но и иностранцы. Также, здесь проходят подготовку штатские управленцы высшего государственного звена.



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