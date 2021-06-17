В Сирии боевики исламисты 35 раз обстреляли правительственные войска

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17 июня 2021, 22:53

Фото: соцсети

В Идлибской зоне деэскалации вновь зафиксирована военная активность сирийской непримиримой вооруженной оппозиции. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Во время брифинга, который традиционно провёл заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, было заявлено, что в Идлибской зоне деэскалации сирийские правительственные силы 35 раз были обстреляны боевиками террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра» (террористическая организация, аффилированная с Аль-Каидой, обе группировки запрещены в России). Однако, по данным сирийского Генштаба был зафиксирован 31 обстрел. Но как бы там ни было, ЦПВС сообщает, что в провинции Идлиб произошло 18 обстрелов, в провинции Латакия – 12 обстрелов, в провинции Алеппо – 4 обстрела, в провинции Хама – 1 обстрел.

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