В Сирию вошла очередная колонна американских грузовиков под охраной бронетехники

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17 июня 2021, 15:02

Фото: соцсети

С территории сопредельного Ирака в сирийскую провинцию Хасака вошла очередная военная колонна США с оружием, боеприпасами и материально-техническими средствами. Об этом сообщает государственное информационное агентство «САНА». Как известно, в Женеве Байден и Путин обсуждали сирийский вопрос.

Местные источники докладывают, что из иракского селения Ас-Сувейдия, колонна, состоявшая из 55 транспортных средств, включая крытые грузовики, автоцистерны для горючего и смазочных материалов, рефрижераторы и платформы для перевозки большегрузных контейнеров, вошла в сирийскую провинцию ХАСАКА через находящийся под контролем войск США пограничный переход «Аль-Валид» и направилась на американские базы. Как известно, в Женеве Байден и Путин обсуждали сирийский вопрос.

Похоже, лидеры США и РФ не пришли к взаимопониманию в этом направлении.

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