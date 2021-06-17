На строительстве «Северного потока-2» наблюдается прогресс, ТУБ «Фортуна» за двое суток прошла 2150 метров

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17 июня 2021, 14:43

Фото: соцсети

Трубоукладочная баржа (ТУБ) Фортуна сейчас работает на глубинах порядка 65-ти метров, в плотном кольце кораблей обеспечения, а «Академик Черский» бросил якорь в 5 км южнее и пребывает в полном бездействии. Стоит отметить, что ход строительства магистрального газопровода «Северный поток 2» значительно ускорился. Об этом сообщает КТ «Территория смысла» (ТС).

ТУБ «Фортуна» укладывает трубопровод на дно Балтийского моря стахановскими темпами, перекрывая почти в два раза производительность «Академика Черского». Район проведения работ блокирован плотным кольцом кораблей сопровождения. Здесь находятся якорезаводчики и суда обеспечения, а также спасательные корабли, на которые возложена задача по охране строительства газопровода. ТУС «Академик Черский» стоит неподвижно в 5 км южнее от места проведения работ, похоже его держат здесь «на всякий пожарный случай».

«Фортуна», 15 числа успела уложить 1130 метров трубопровода, а 16 июня её работа несколько замедлилась. Она успела пройти всего 1020 м. Но, в целом результат строительства газопровода за минувшие двое суток смотрится неплохо. Он составил 2150 м.

Эксперты и некоторые СМИ отмечают, что сообщения о строительстве магистрального газопровода «Северный поток 2» очень напоминают военные сводки времен Великой отечественной.

Комментируя, прошедший в Женеве саммит президентов РФ и США, ТК «ТС» сообщил, что в ходе пресс-конференций Путина и Байдена, которые прошли раздельно, не было сказано не единого слова о «Северном потоке 2». Возможно, лидеры оставили эту тему за скобками переговоров. Впрочем, ранее Байден заявлял, что намерен снять все санкции США с данного проекта.

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