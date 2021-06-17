Фрегат «Адмирал Макаров» провел комплексные военные учения в Средиземном море

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17 июня 2021, 14:09

Фото: соцсети

Экипаж фрегата «Адмирал Макаров» принял участие в комплексных учениях в пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус. Пресс-служба Южного военного округа сообщает, что мероприятие было проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил постоянной оперативной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море.

Во время учений экипаж фрегата отработал подготовку корабля к бою и экстренному выходу в открытое море. Так же были проведены тренировки по отражению воздушного нападения вероятного противника. А заодно решены задачи противодиверсионной борьбы и погрузки вооружения и боеприпасов на борт фрегата.

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