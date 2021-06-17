Минобороны: На Кубани ЗРС С-300В4 отразили воздушную атаку условного противника

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17 июня 2021, 13:51

Фото: соцсети

Зенитно-ракетное соединение сил ПВО Южного военного округа (ЮВО), на вооружении которого состоят зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300В4, провело тактические учения по отражению ударов с воздуха вероятного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Эксперты считают, что прорыв вражеской авиации (то есть ВВС НАТО и её союзников) возможен как со стороны Украины, так и со стороны Грузии, и к этому непременно стоит готовится. В целом, южное стратегическое направление требует пристального внимания военно-политического руководства страны.

На этот раз расчеты ЗРС С-300В4 и структуры управления совершили марш в заданный район, где были развёрнуты огневые позиции. В ходе марша было отработано отражение нападения ДРГ условного противника с полным его «уничтожением» и выполнены нормативы по защите от оружия массового поражения.

На огневых позициях ЗРС были развёрнуты и выполнили несколько электронных пусков противоракет по воздушным целям, имитирующим средства воздушного нападения условного противника в одном из районов Краснодарского края.

Военные отмечают, что ЗРС С-300В4 это совокупность множества перспективных разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса. Эта система способна обнаруживать и уничтожать практически все современные типы самолётов, крылатых и баллистических ракет.

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