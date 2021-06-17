Состоялась стыковка китайского космического корабля и первой орбитальной станции КНР

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17 июня 2021, 13:33

Фото: соцсети

На орбите успешно прошла стыковка корабля КНР «Шэньчжоу-12» с тремя тайконавтами и первой космической станции «Тяньгун». Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс».

Старт ракеты-носителя «Чанчжэн-2Ф», выведшей китайский космический корабль «Шэньчжоу-12» состоялся в 4 часа 22 минут по московскому времени с космодрома «Цзюцюань». Стыковка с базовым модулем прошла успешно. Теперь тайконавтам предстоит обустроить этот модуль – собрать и подключить на нём оборудование, проверить системы жизнеобеспечения, подготовится к выходу в открытый космос для монтажа наружного оборудования.

Это уже 19-тая экспедиция, связанная с обустройством первой китайской орбитальной станции. Для её полного завершения запланировано ещё 11 экспедиций. Станция будет состоять из основного и двух лабораторных модулей. Она будет весить примерно 100 т и рассчитана на работу и проживание не более трёх тайконавтов.

В этой экспедиции участвуют: Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин.

Ранее СМИ сообщали о планах КНР и РФ создать совместную орбитальную станцию в противовес МКС.

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