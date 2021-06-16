Китай отправит первый экипаж на свою первую космическую станцию в четверг

Аргументы Недели → Армия 13+

16 июня 2021, 14:36

Фото: соцсети

На недавно созданную первую, китайскую орбитальную, околоземную, космическую станцию, в четверг, отправится первый экипаж, состоящий из трёх человек. Там они пробудут три месяца. В перечне их задач: обустройство станции, испытания и эксперименты, а также подготовка к выходу в открытый космос. Об этом сообщает американское агентство «Ассошиэйтед пресс».

«Прежде всего, нам нужно обустроить наш дом в основном модуле, а затем приступить к целому ряду диагностических тестов важнейших технологий и экспериментов», - сказал 56-летний командир миссии Ни Хайшенг, самый старший из трех, отправляющихся на орбитальную станцию тайконавтов. «Задача очень сложная, и есть много проблем. Мы с коллегами будем тесно сотрудничать, действовать осторожно и преодолевать все трудности», - резюмировал он.

Ни Хайшенг и другие члены экипажа выразили полную уверенность в успехе доверенной им миссии.

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