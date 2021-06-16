МО РФ и КБ «Сухого» создадут двухпилотный, экспортный вариант Су-57

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16 июня 2021, 13:02

Фото: соцсети

Конструкторское бюро «Сухого» наметило НИОКР нового экспортного варианта российского самолёта пятого поколения Су-57 с тандемным размещением в фюзеляже двух пилотов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова вице-премьера Юрия Борисова.

Вице-премьер Юрий Борисов находится с рабочим визитом в Комсомольске-на-Амуре. Из его уст стало известно, что интерес к Су-57 есть и он будет возрастать год от года по мере того, как парк ВКС РФ будет пополняться этими машинами. Он также сообщил, что Минобороны РФ и КБ «Сухого» собираются строить эти машины с кабинами, рассчитанными на размещение двух летчиков.

Ранее глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что пять государств Юго-Восточной Азии проявляют интерес к российскому стелс-истребителю широкого назначения Су-57.

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